von Dieter Stein

Viele Flaggen säumen den Eingang zum höchsten Wasserfall Deutschlands. Auch die Gäste an Tribergs Sehenswürdigkeit Nummer eins stammen aus zahlreichen europäischen Ländern. Sie warten auf die Abfertigung am Kassenhäuschen beim Haupteingang.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Menschenschlange derzeit noch länger als in den vergangenen Jahren, was zum Teil dem gesetzlich geforderten Mindestabstand von eineinhalb Metern geschuldet ist. Trotzdem halten sich sichtlich nicht alle Besucher an diese Vorgabe, und auch mit der Maskenpflicht scheinen es manche Besucher in der Warteschlange nicht allzu genau zu nehmen. Würden sich sämtliche Gäste bezüglich des Abstandes korrekt verhalten, würde die Schlange mit Sicherheit bis weit in den Boulevard hinunterreichen.

Die Besucherzahlen sind für Triberg mehr als erfreulich, profitieren doch die Gastronomiebetriebe, das Schwarzwaldmuseum und das Eisenbahnparadies „Triberg-Land“ von dem ungetrübten Ansturm auf den Wasserfall.

Laxe Auslegung der Hygieneregeln

Es ist aus der Sicht vieler Besucher allerdings bedauerlich, dass sich die vorgegebenen Sicherheits- und Verhaltensregeln noch längst nicht in den Köpfen aller Menschen festgesetzt haben. Das ist jedoch kein spezielles Phänomen in Triberg. An sämtlichen anderen Sehenswürdigkeiten im Ländle kann immer wieder die Nichteinhaltung der Corona-Vorschriften in der Öffentlichkeit festgestellt werden. Wer in den vergangenen Wochen beispielsweise dem Bodensee einen Besuch abstattete, kann ein Lied davon singen. Von den deutschlandweiten Demonstrationen ganz zu schweigen. Letztendlich dienen die Schutzmaßnahmen der eigenen Gesundheit und auch der der Mitmenschen. Daher wird dafür plädiert, diese auch im Urlaub ernst zu nehmen.

Gutach schwächelt

Schade für die Besucher ist allerdings, dass die Gutach, die den Wasserfall speist, durch die verhältnismäßig regenarme Periode an akutem Wassermangel leidet. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, diesem einmaligen Naturschauspiel einen Besuch abzustatten.