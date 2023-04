Es ist ein wichtiger Tag im Leben junger Menschen: Im Raum St. Georgen, Furtwangen und Triberg werden viele von ihnen als vollwertige Mitglieder in den christlichen Gemeinschaften aufgenommen. Hier die Fotos.

Bild: Tobias Zürcher

Aus drei Pfarreien feierten am Sonntag elf Kinder in Vöhrenbach ihre erste heilige Kommunion. Damit hat wieder die Zeit begonnen, an der Kinder sich darauf vorbereiten, zum ersten Mal zum Tisch des Herrn zu gehen. Lange hatten sich die Kinder aus den drei Pfarreien auf diesen Tag vorbereitet. Bei eisiger Kälte stellten sie sich zusammen mit Pfarrer Martin Schäuble vor der Kirche auf. Aufgrund des Wetters gab es keine Prozession, die Stadtkapelle Vöhrenbach spielte in der Kirche. Unser Bild zeigt (von links) die Mädchen Jule Höpfner, Celina Modrinzki, Jana Buchholz, Jasmin Schätzle, Alessa Schätzle und Bozica Pavlinusic. In der hinteren Reihe sind (von links) Pfarrer Martin Schäuble, Benjamin Schneider, Jannik Pfrengle, Pirmin Striebel, Joshua Bragg-Coulthard und Niklas Braun zu sehen. Die Erstkommunion ist neben Taufe und Firmung in der katholischen Kirche eines der Einführungssakramente.

Bild: Tobias Zürcher

Insgesamt 28 Mädchen und Buben feierten am Wochenende in St. Georgen ihre Erstkommunion. Da aufgrund der Schäden am Boden der St. Georgskirche derzeit ein Teil der Kirche nicht genutzt werden kann und somit auch weniger Plätze als üblich zur Verfügung stehen, feierte Pfarrer Harald Dörflinger zwei Gottesdienste, einen am Samstag und einen am Sonntag. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion und auch der Gottesdienst selbst standen unter dem Motto „Weites Herz – offene Augen“. Musikalisch gestaltet wurden beide Feiern von einem Projektchor, der sich eigens zur Feier der Erstkommunion zusammengefunden hatte.

Bild: Carmen Hegenauer

Bild: Hans-Jürgen Kommert

Der Sonntag nach dem Osterfest, der weiße Sonntag, wurde für viele Kinder aus der Raumschaft Triberg ein ganz besonderer Tag: Sie feierten mit der Gemeinde ihre erste heilige Kommunion in der Stadtkirche St. Clemens. „In Gemeinschaft mit Jesus“– unter diesem Motto zelebrierte Pfarrer Andreas Treuer die Erstkommunion der Kinder. In seiner Predigt dazu sprach er über „Kumpane“ – aus dem Lateinischen Cum Pane“ – die Gemeinschaft im Brot. „Das Pausenbrot habt ihr sicher auch nicht mit jedem geteilt“, wies er auf die Besonderheit hin. Der Gottesdienst wurde vom Eltern-Gottle-Tanten-Chor und dem Musikverein-Trachtenkapelle Nußbach musikalisch mitgestaltet. Die Erstkommunikanten aus Schonach sind: Emma Buckenmaier, Meike Dold, Noah Dold, Tim Duffner, Tamina Ettl, Lena Fleig, Emilia Furtwängler, Noah Heizmann , Sztráhinya Korgyi, Ella Kosch, Luis Neumaier, Selina Pogorzelski, Lina Rombach, Moritz Schmidt, Lian Weber, Max Wernet. Die Kommunionskinder aus Schönwald: Elena Blaser, Anna-Linda Dilger, Julia Dold, Mika Faller, Thalia Hättich, Leon Hermann, Toni Maier, Ida Peter, Leo Schätzle, Johanna Schmitt, Laila Targosch. Aus Triberg: Ronja Beha, Luigi Civale, Raphael D‘Angelo, Joel Inthasane, Elena Katulic, Eva Lukas, Flynn Mellert Fynn, Lenny Schätzle, Mailin Winterer. Aus Gremmelsbach: Katharina Richter. Und aus Nußbach: Daniel Schwer.