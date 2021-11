Rottweil vor 1 Stunde

Wie aus einer Bushalle plötzlich eine erfolgreiche Impfstation wird: In Rottweil erhalten bis zu 1200 Personen am Tag ihren Pieks

In der Nachbarstadt Villingen-Schwenningens macht eine gelungene Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und einem Privatunternehmen von sich reden, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Um den Testturm herrscht an manchen Tagen Verkehrschaos. So groß ist der Ansturm.