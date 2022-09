Normal werden Patienten ins Klinikum eingeliefert, dass sie gesund werden. Aber ein Mann hat sich im Krankenhaus schwer verletzt. In seinem Zimmer ist ein Brand ausgebrochen. Jetzt liegt er in einer Spezialklinik.

Am späten Abend des 20. September kam es zu einem Brand in einem Patientenzimmer des Schwarzwald-Baar Klinikums. Der betroffene Patient wurde laut Mitteilung des Klinikums erheblich verletzt und in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verlegt. Die