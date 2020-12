Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Viele Menschen der Region ziehen Weihnachtseinkäufe vor – Doch nicht überall ist am Samstag ein Lockdown-Ansturm spürbar

Samstagseinkauf in den Innenstadtlagen des Schwarzwald-Baar-Kreises – es war vermutlich die letzte Chance, an einem Wochenende weihnachtlich zu bummeln. Der SÜDKURIER hat sich umgehört, ob die Einkäufer am vergangenen Samstag gezielt oder doch noch ganz gelassen an diesem Tag die Einkaufsgelegenheiten genutzt haben.