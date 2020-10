Schwarzwald-Baar-Kreis Nur für Abonnenten vor 34 Minuten

„So macht Schule keinen Spaß“ – die Maskenpflicht gilt nun auch während des Unterrichts in weiterführenden Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gilt seit Montag, 19. Oktober, in Baden Württemberg die dritte Pandemiestufe. Mit dieser wird die bestehende Corona-Verordnung ausgeweitet. So gilt nun unter anderem auch die Maskenpflicht in weiterführenden Schulen während des Unterrichts. Wie kommt die Maßnahme im Bildungseinrichtungen im Kreis an? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.