Die Bilder nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen Deutschlands werden viele so schnell nicht vergessen. Doch wie sieht es hier vor Ort aus? Wie bereitet sich der Kreis auf solche Szenarien vor? Und vor allem: Was muss ich eigentlich tun, wenn mich eine Warnmeldung erreicht? Ein Gespräch mit dem Leiter des Katastrophenschutzes im Landkreis, Arnold Schuhmacher.

Um den Katastrophenschutz anschaulich zu machen, spielen wir die Situation am Beispiel eines ausgedachten Szenarios durch – aus aktuellem Anlass am Beispiel eines Hochwassers. Was also passiert, wenn ich in Villingen in der Innenstadt wohne