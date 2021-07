Die aktuelle Auswertung der Versichertendaten der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg belegt einen deutlich Anstieg bei Versicherten, die sich wegen Cannabis-Missbrauch im Schwarzwald-Baar Kreis in ärztlicher Therapie befanden. Für den Ausstieg aus der Sucht gibt es Hilfsangebote vor Ort.

Laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 ist Cannabis in Deutschland die weitverbreitetste illegale Droge. Rund 46 Prozent der 18- bis 25-Jährigen, so heißt es in dem Bericht, haben bereits einmal Cannabis probiert.Laut