Schwarzwald-Baar-Kreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Da wird die Hölle los sein“: Bäcker, Metzger, Supermarktbetreiber und Getränkehändler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis finden Schließung an Gründonnerstag falsch

Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das Leben in Deutschland weitestgehend still stehen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in der vergangenen Nacht beschlossen. Händler, die Lebensmittel anbieten, dürfen über Ostern nur an Karsamstag geöffnet haben, nicht aber an Gründonnerstag. Der SÜDKURIER hat bei Händlern im Schwarzwald-Baar-Kreis nachgefragt, welche Folgen die Beschlüsse haben.