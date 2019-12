Das Gebäude am Villinger Bahnhof wird vom Landkreis derzeit kernsaniert. Die Mehrkosten betragen mindestens 380 000 Euro. Damit kratzen die Baukosten an der Zehn-Millionen-Marke. Der Bezug des Gebäudes verzögert sich bis Frühjahr 2022.

Vor knapp zwei Jahren hat der Schwarzwald-Baar-Kreis das Gebäude am Villinger Bahnhof erworben, in dem viele Jahre lang die Post untergebracht war. Weil die Verwaltung mehr Platz braucht, wird der Bau an der Bahnhofstraße derzeit umgebaut,