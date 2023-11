Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstag, 21. November, an der Karlstraße beim Einparken einen Unfall mit 15.000 Euro Schaden verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Wagen hat zu viel Schwung

Kurz nach 10 Uhr parkte die Frau laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Mercedes der A-Klasse im Bereich der Abzweigung Burgweg auf einer parallel zur Karlstraße verlaufenden Parkbucht ein.

Hierbei hatte ihr Wagen noch so viel Schwung, dass er heftig gegen einen davor abgestellten Ford Fiesta fuhr und diesen noch einen Meter nach vorne gegen einen vor dem Ford befindlichen Baum schob. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Ohne sich weiter um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, sei die Frau einkaufen gegangen, kehrte nach kurzer Zeit zurück und fuhr einfach davon. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des davonfahrenden Mercedes und verständigte die Polizei. Mit dem mitgeteilten Kennzeichen konnte die Unfallverursacherin ermittelt und überprüft werden.

Fahrerin muss sich für Unfallflucht verantworten

Nach der staatsanwaltschaftlich angeordneten Beschlagnahme des Führerscheines muss sich die 80-Jährige nun für den verursachten Unfall mit folgender Unfallflucht in einem Strafverfahren verantworten.