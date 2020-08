Der SPD Ortsverein Schonach hatte zur Hauptversammlung in den Schwarzwaldgasthof „Schwanen“ eingeladen. Friedhelm Weber überbrachte die Grüße des Ortsvereins Triberg. Er stimmte mit dem Schonacher Ortsvereinsvorsitzenden Volker Kölsch darin überein, dass man für das Jahr 2021, in dem Landtags- und Bundestagswahlen stattfinden, gemeinsame Veranstaltungen organisieren sollte.

SPD im oberen Bregtal als Beispiel

„Vielleicht sollten wir uns generell darüber unterhalten, wie die Zukunft der drei Ortsverbände aussehen könnte?“ Auf längere Sicht sei vielleicht auch eine Fusion, ähnlich der SPD Oberes Bregtal, eine Option, hieß es.

Ruhiges Jahr nach den Gemeinderatswahlen

Doch zunächst blickte Vorsitzender Volker Kölsch zurück. Für die heimischen Sozialdemokraten war es nach den Wahlen ein ruhiges Jahr gewesen. Kölsch erläuterte, dass man bei den Gemeinderatswahlen 2019 keine eigene Liste aufstellte. Man tat sich mit der neuen Offenen Grünen Liste (OGL) zusammen, aus Reihen der SPD wurde Christian Kuner als Gemeinderat wiedergewählt.

Auch 2020 eine Filmnacht geplant

Die zehnte Open-Air-Kino-Nacht im vergangenen Jahr sei ein schöner Erfolg gewesen. „Wir hatten bei der ersten Kino-Nacht 2010 150 Zuschauer, im letzten Jahr waren es über 400“, freute er sich. Die Veranstaltung sei mittlerweile ein fester Bestandteil im Schonacher Sommerprogramm und der kulturelle Beitrag der SPD zum Ortsgeschehen. Auch 2020 wird es eine Filmnacht geben, kündigte er an. Es wird die wohl einzige Veranstaltung im Sommerprogramm der Gemeinde sein.

Open-Air-Veranstaltung auch in Corona-Zeiten möglich

„Dadurch, dass wir eine Open-Air-Veranstaltung haben, können wir alle Corona-Regeln einhalten“, erklärte Kölsch und fuhr fort, dass die Gemeinde nach Vorlage des Konzepts der Veranstaltung zugestimmt hatte und die Tourist-Info sich freute, dass so wenigstens ein Event stattfinden könnte. Kölsch bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Mitarbeit, ohne deren Zutun sei eine solche Veranstaltung nicht möglich.

Schonach Zehnter Open-Air-Kinoabend im Kurpark mit Queen Das könnte Sie auch interessieren

Kino-Nacht bringt auch was für die SPD-Kasse

Kassiererin Barbara Kuner konnte von einem Zuwachs des Kassenbestands berichten, der hauptsächlich aus dem tollen Erfolg der letztjährigen Kinonacht herrührte.

50 Jahre SPD in Schonach in 2021

Kölsch stellte den Antrag, die eigentlich anstehenden Wahlen des Vorstands um ein Jahr zu verschieben. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sollten wir warten, bis alles wieder in etwas ruhigere Bahnen gekommen ist“. Er hoffte, dass sich die Situation binnen Jahresfrist wieder normalisieren würde. „Schön für uns wäre, wenn wir im Juni feiern dürften, am 11. Juni 2021 besteht der Ortsverband der SPD in Schonach nämlich dann seit 50 Jahren.“ Dem Antrag stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Wasserverluste minimieren

Aus den Reihen des Gemeinderats berichtete Christian Kuner. Er erläuterte, dass der Klimaschutz eines der übergeordneten Themen der Zukunft sein werde. In diesem Sinne gelte es auch, die Wasserversorgung instand zu setzen, um so die enormen Wasserverluste zu minimieren.

Auch das Abwassernetz müsse man in Angriff nehmen, hier sollte ein Trennsystem statt des aktuell mehrheitlich verbauten Mischsystems das Ziel sein. In Sachen Baugebiete sollte man den Flächenverbrauch im Auge behalten, hier ginge es auch vorrangig darum, die aktuell nicht bebauten Bauplätze zu belegen. Dass das nicht einfach sei, sah er ein, da diese Plätze in Privatbesitz seien. „Aber vielleicht bekommen wir durch die Reform der Grundsteuer einen neuen Hebel in die Hand.“

Raphael D‘Avis berichte aus den Reihen des Kreisverbands, dessen Beisitzer er ist. Er erläuterte einige Termine, vor allem hinsichtlich des Wahljahres 2021 und was sich in den vergangenen Monaten im Kreisverband getan hatte.