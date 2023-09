Der Protest der Letzten Generation, die als Klimakleber vielerorts den Verkehr lahmlegen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen, polarisiert deutschlandweit. Nun sorgte die Ankündigung, dass Aktivisten auch in Schonach eine Aktion planen, für Aufsehen.

Was war passiert? Informationen dieser Redaktion zufolge, hatten Unbekannte in einem Geschäft in der Sommerbergstraße das Auftreten von Klimaklebern für Donnerstagvormittag angekündigt und dabei auch angefragt, ob mögliche Utensilien in dem Laden verstaut werden könnten. Die Aktion sei ebenfalls bei der Polizei angemeldet worden.

Daraufhin verbreitete sich die Nachricht in der Gemeinde – auch wenn große Verwunderung darüber herrschte, dass ausgerechnet Schonach für eine solche Aktion ausgewählt worden war. Zwischenzeitlich war tatsächlich die Polizei über den möglichen Protest informiert worden.

Das bestätigt Polizeisprecher Jörg Kluge auf Anfrage unserer Redaktion: „Eine Anwohnerin hat uns über den Anruf eines angeblichen Klimaklebers bei ihr informiert.“ Aber bestätigte Hinweise auf eine Aktion oder gar eine Anmeldung einer solchen lägen der Polizei nicht vor.

Am Donnerstagvormittag klärte sich das Ganze auf. Gegenüber der Redaktion hieß es, dass es sich wohl um einen Anruf mit einer falschen Behauptung gehandelt habe. Von Klimaklebern war weit und breit nichts zu sehen.