von Rita Bolkart

Zum 50. Mal findet vom 7. bis 9. September das Schonacher Volksfest statt und wird wieder Besucher aus der ganzen Region anziehen. Wegweisend für den heutigen Volksfestcharakter war das Feuerwehrjubiläum 1974.

Vergnügungspark kam gut an

Damals zog das Fest auf den Obertalplatz und war zum ersten Mal mit einem Vergnügungspark ausgestattet. Der Spaß rund ums Festzelt kam so gut an, dass er zum festen Bestandteil wurde. Auch sonst legten sich die Feuerwehrmänner ins Zeug, um das Volksfest voranzubringen.

Expedition zum Münchner Oktoberfest enttäuscht

Wie machen das die Münchner mit ihrem Oktoberfest und was könnte von dort übernommen werden? Dieser Frage ging im Herbst 1973 eine Delegation nach. Mit viel Respekt vor dem größten Volksfest der Welt reisten sie an und waren ziemlich schnell ernüchtert.

Nichts zu lernen bei den Bayern

Eine Gläserspülmaschine wie die selbst konstruierte „Olympische Spüle“ kannten die Münchner gar nicht. Hinter den Festzelten spülten sie in großen Brühzubern die Gläser. Zu lernen gab es also bei den Münchnern nicht viel.

Wichtiger Kniff fürs Hähnchenbraten

Erfreut registrierten die Schonacher, dass angelegte Flügel am Hähnchengrill von Vorteil sind. „Sonst blockieren die abstehenden Teile den Grill“, kommentierte Ehrenkommandant Manfred Schuler. Außerdem engagierten die Schonacher dort von der Bühne weg die Königsbrunner Trachtenkapelle für das Feuerwehrjubiläum. Musik gehört eben zu den Stimmungssäulen des Festes.

Festzelt ganz schnell leer gespielt

Wobei es neben vielen Volltreffern auch Ausfälle gab. Als „bärenstarke Musi“ beworben, entschied sich Fördervereinschef Christof Schwer für die Gruppe, die am Sonntagnachmittag im Jahr 2013 die Besucher unterhalten sollte. „So schnell hat keine andere Musik das Festzelt leer gespielt“, erinnerte er sich.

Der Aufkleber der angeblich „bärenstarken Musi“, die dann zügig das Festzelt leerspielte, ziert noch heute den Einsatzhelm des Fördervereinsvorsitzenden Christof Schwer. | Bild: Rita Bolkart

Die schlechte Erinnerung klebt heute noch am Feuerwehrhelm

Als sich die Musiker bei ihrer freien Getränkewahl für Mineralwasser entschieden, schwante ihm damals schon, dass der bärenstarke Plan nicht aufgehen könnte. Zur Erinnerung an den Flop klebten ihm seine Feuerwehrkameraden den Bandsticker auf seinen Einsatzhelm. Und bei seinem 50. Geburtstag erinnerten die Kollegen mit einem grauenhaften Auftritt an die Fehlentscheidung.

Knapp zehn Jahre lang war die hessische Coverband beim Schonacher Volksfest ein sicherer Stimmungsgarant am Samstagabend. | Bild: Rita Bolkart

Ein Hurra für die Hessen

Ein Volltreffer hingegen war die Entscheidung für die hessische Cover-Band On Line. Am 11. November 2009 um 11.11 Uhr abends rief Christof Schwer spontan bei den Hessen an, die auch sofort zusagten. Das Partyvolk und die Band verstanden sich auf Anhieb sehr gut. Das passte so perfekt, dass sich Zugabe an Zugabe reihte, die Musiker längst über ihrem Zeitlimit waren und alle immer noch nicht genug voneinander hatten. Schließlich zog Christof Schwer ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker.

Bald zehn Jahre lang gehörten die Musiker von On Line zum Programm am Samstagabend, ehe die Bandauflösung dem ein Ende bereitete.

Kurkapelle Schonach hält am längsten die Treue

Die treuste Musikkapelle jedoch ist die Kurkapelle Schonach. Seit dem ersten Fest ist sie zuverlässig dabei. Sie begleiten den Einzug der Festwirtschaft, spielen zum Frühschoppenkonzert auf und begeistern jedes Jahr mit ihrer Tischmusik. Die Musiker Urban Kammerer, Edgar Pfaff und Gottfried Hofmeier sind die letzten drei Musiker, die schon vor 50 Jahren auf dem ersten Volksfest spielten.