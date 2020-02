von Christel Börsig-Kienzler

Auch in diesem Winter suchen der Skiverein Rohrhardsberg (SVR) und die Volksbank Mittlerer Schwarzwald talentierte Nachwuchs-Langläufer. Nach den neuerlichen Schneefällen in Schonach ist der SVR am Samstag, 29. Februar, Gastgeber der VR-Talentiade-Sichtung in Schonach. Junge Langläufer dürfen an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen.

Viele Skisport-Arten abgedeckt

Erstmalig fand die Wintersportveranstaltung für den Nachwuchs im Jahr 2000 statt. Mittlerweile geht die VR-Talentiade-Serie nun bereits in ihr 20. Jahr. „Seit 2010 wird das Talentsichtungsprogramm auf der gesamten baden-württembergischen Ebene durchgeführt und deckt im Bereich Ski die Sportarten Ski alpin, Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon ab“, informiert SVR-Vorsitzender Siegfried Burger.

Perfekte Bedingungen für die Sportler

„Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und viele junge Athleten“, betont SVR-Sportwart Klaus Ringwald. Der SVR wird mit seinen Helfern am Samstag dafür sorgen, dass die Jungen und Mädchen perfekte Bedingungen im Schonacher Skistadion im Wittenbach vorfinden, um sich präsentieren zu können.

Preise für alle Teilnehmer

„Mit der VR-Talentiade-Sichtung in Schonach wollen wir unseren Teil zur Sportförderung in Baden-Württemberg und vor allem hier in der Raumschaft beitragen. Zahlreiche begeisterte Kinder sind zudem Grund genug, hier Jahr für Jahr wieder dabei zu sein“, so Burger und ergänzt: „Für alle Teilnehmer hat die Volksbank einen Preis bereitgestellt. Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss an das Rennen vor Ort statt.“

Weitere Förderung für die Besten

„Für die besonders begabten Kinder geht es beim VR-Talentiade-Finale um einen Platz im VR-Talentiade-Team. Dieses darf an einem Wochenende viel Sport, Spiel und Spaß sowie den Besuch einer hochwertigen Sportveranstaltung erleben und wird von den Skiverbänden Baden-Württemberg weiter gefördert“, erklärt Burger weiter.

Alle Altersklassen startberechtigt

Der Start der Talentiade in Schonach ist am Samstag um 14 Uhr. In die VR-Wertung kommen die Klassen S7 bis S13. Jedoch sind alle Altersklassen startberechtigt. Aufgrund der unsicheren Wetterlage wird laut SVR jedoch kurzfristig entschieden, wo und wann die Wettbewerbe letztlich stattfinden. Auskunft ist über Klaus Ringwald, Telefon 07722/17 72 oder Siegfried Burger, Telefon 07722/7919 erhältlich. Weitere Infos zum Thema gibt es auch im Internet unter der Adresse

http://www.vr-talentiade.de