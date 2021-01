von Hans-Jürgen Kommert

Mit 24 Jahren ist sie auf dem Höhepunkt angekommen – die Biathletin Janina Hettich aus Lauterbach, die für den Skiclub Schönwald startet, hat sich in diesem Winter wohl endgültig im Biathlon-Weltcup etabliert. Darüber freut sich auch der Skiclub Schönwald mächtig. Und – die sympathische junge Sportlerin konnte nach sehr guten Platzierungen in den Einzelrennen am vergangenen Wochenende in Oberhof in der Staffel nun sogar ihren ersten Weltcupsieg einfahren.

Von Erfolg zu Erfolg

Einige Jahre startete sie im IBU-Cup, der zweithöchsten Wettkampfserie im Biathlon. Seit dem Sommer 2019 trainierte die Lauterbacherin erstmals in der höchsten Leistungsgruppe Ia des deutschen Skiverbands. In der Saison 2019/20 startete sie erneut im IBU-Cup, rückte aber bereits im Dezember in den Weltcup auf und erreichte dort in Sprint und Verfolgung erstmals einen Platz unter den besten 30.

Schönwald Schönwälder Nachwuchs-Biathleten starten durch Das könnte Sie auch interessieren

Im Januar war sie in Oberhof ebenfalls erstmals Teil der deutschen Staffel, die Platz vier erreichte. Mit der Mixed-Staffel in Pokljuka erreichte sie gemeinsam mit Philipp Horn, Johannes Kühn und Vanessa Hinz mit Platz drei den ersten Podestplatz ihrer noch jungen Weltcup-Karriere.

Sehr gutes Schießen

In der laufenden Saison konnte Janina Hettich nach zunächst schwächeren Platzierungen in den ersten beiden Weltcups im Sprint in Hochfilzen mit Platz zwölf die halbe WM-Norm erfüllen. Durch ihr mittlerweile konstant sehr gutes Schießen durfte sie durchgehend im Weltcup starten. Mit Platz 13 im zweiten Sprint, ebenfalls in Hochfilzen, schaffte sie die WM-Norm und qualifizierte sich zugleich erstmals für den Massenstart im Weltcup. Dort erreichte sie mit Platz zehn ihr erstes Top Ten-Ergebnis.

Ganz vorne dabei

Bei ihrem zweiten Staffelstart der Saison 2020/21 in Oberhof im Thüringer Wald erreichte sie gemeinsam mit Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Franziska Preuß den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere.

Spenden für Kinder in Uganda

Das gute Schießen kostet Janina Hettich auch etwas, denn sie postet auf ihrem Facebook-Account: „Zeit, mal wieder etwas Gutes zu tun! Für jeden getroffenen Schuss am Wochenende spende ich fünf Euro an ,Zukunft für Ugandas Kinder gemeinnützige UG – haftungsbeschränkt‘“. Diese Organisation liege ihr persönlich sehr am Herzen, da sie von einer langjährigen Schulfreundin ins Leben gerufen wurde und sie genau wisse, „dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird“.

Viele Fans in der Region drücken ihr die Daumen

Nicht nur der Skiclub drückt seinem Aushängeschild für die weiteren Weltcup-Rennen die Daumen, sie hat in der Umgebung sehr viele Freunde und Bewunderer. Ihr früherer Heim-Trainer Günter Faller hat nicht einen Antritt von ihr verpasst. Er freut sich mächtig über ihre Erfolge, es sei aber ganz schön nervenaufreibend für ihn. Aufgrund der guten Ergebnisse hofft er nun, dass sie einen festen Platz in der A-Mannschaft sicher hat. Nach den Rennen gratuliert er ihr stets sofort per Whatsapp.