von Hans-Jürgen Kommert

Schönwald – 100 Jahre ist es her: Am Samstag, 16. Januar, feiert der FC 1921 Schönwald die offizielle Vereinsgründung, allerdings anders als zunächst angedacht. Eigentlich sollte an diesem Samstag ein internes Treffen stattfinden, zu dem die Mitglieder ins Vereinshaus eingeladen waren. „Schweren Herzens mussten wir uns der Pandemie beugen und dieses Treffen absagen“, so die offizielle Aussage des Teams.

Marion Burger Liegenschaften | Bild: FC Schönwald

Finanzielle Einbußen: In einem offenen Brief hatte sich das Vorstandsteam bereits im Dezember 2020 an die Mitglieder gewandt, „weil es uns ein wichtiges Anliegen ist, euch gerade in der Weihnachtszeit wenigstens ein paar Zeilen zukommen zu lassen“. Noch nie sei der Verein in der jüngeren Vereinsgeschichte vor vergleichbaren Herausforderungen gestanden. Extreme finanzielle Einbußen gebe es durch fehlende Heimspiele, Veranstaltungen wie das Kilwifest oder den Hexenfridig 2021.

Andrea Limani Mitgliederentwicklung | Bild: FC Schönwald

Große Familie: Es seien vor allem auch die Begegnungen mit den Trainern, den Kindern, den Eltern, den Spielern und den Fans, die allen sehr fehlten „und die unseren Verein bisher so lebendig gemacht haben“. Derzeit herrsche Stillstand, keiner wisse, wann oder wie es weitergeht. „Wir sehen uns eben nicht nur als einen Fußballverein, sondern auch als eine große Familie“, betont das Team. „Nur mit vielen Ehrenamtlichen kann ein Verein wie unserer die nächsten Jahre und Jahrzehnte überleben. Das Ehrenamt darf niemals als selbstverständlich wahrgenommen werden“, stellt das Vorstandsteam fest.

Steven Barthel Marketing | Bild: FC Schönwald

Kurze Saison: Auf den Lockdown ab März 2020 folgten im Mai erste Lockerungen im Amateursport. Der FCS war dabei einer der ersten Vereine in der Region, der mit einem Hygienekonzept das Training wieder aufgenommen hat. Anfangs habe das Vorstandsteam Bedenken gehabt, doch die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln habe schnell bewiesen, dass der FC damit eine echte Vorbildrolle für andere Vereine habe. Bis weit in den Oktober hinein habe das Hygienekonzept trotz steigender Infektionszahlen bestens funktioniert, innerhalb des Vereins gab es keinen positiven Covid-Fall. Dennoch kam dann Ende Oktober zum Bedauern aller der erneute harte Einschnitt.

Auftakt abgesagt: Die Planungen für dieses Großereignis seien schon vor gut zwei Jahren angelaufen. Umso schmerzlicher sei es gewesen, in den vergangenen Wochen schwierige Entscheidungen zu treffen. Bis zuletzt war für den Gründungstag des FC am 16. Januar eine Auftaktveranstaltung inklusive Fackelwanderung bei der ehemaligen „Landpost“ (Gründungslokal des FC) zum Sportgelände samt Umtrunk geplant.

Christian Duffner Sport | Bild: FC Schönwald

Feierlichkeiten 2021: Auch das für den 16. April geplante Festbankett mit 200 geladenen Gästen werde nun zunächst in den Spätsommer verschoben – in der Hoffnung, dass bis dahin Veranstaltungen in dieser Größenordnung umsetzbar sind. Am Jubiläumswochenende auf dem Sportgelände vom 9. bis 11. Juli werde vorerst noch festgehalten. „Wir werden dieses Jubiläum entsprechend feiern – auch wenn wir bis 2022 warten müssen, denn beim FC Schönwald wird nicht nur guter Jugend- und Amateurfußball zelebriert, sondern auch Zusammenhalt, Kameradschaft und die dazugehörigen Feierlichkeiten!“, betont das Führungsteam.

Felix Hirt Finanzen | Bild: FC Schönwald