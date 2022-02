Schwarzwald-Baar vor 5 Stunden

Von Zunft-Sternmarsch bis Fasnetrallye: Ein kleines bisschen närrisch wird es fast überall

Groß Fasnet feiern ist zwar nicht, die kreativen Zünfte rund um VS lassen sich für ihre Anhänger doch so einiges einfallen. Und auch wenn er nicht offiziell so heißt: Einen kleinen Umzug gibt es trotzdem.