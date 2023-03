Mönchweiler Landwirtefamilie zieht eine erste Bilanz nach dem Feuer auf ihrem Hof. Ein paar Fahrzeuge können die Bewohner aus den Flammen retten. Was aus den Tieren wurde.

Der Geruch von qualmenden und verbrannten Futtermitteln liegt in der Luft. Es ist der Morgen nach dem Großbrand auf einem Aussiedlerhof bei Mönchweiler. Am Mittwoch, 1. März, war eine Lagerhalle für Fahrzeuge und Futtermittel in Brand geraten. Gegen