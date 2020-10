Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Inzidenzwert kratzt in Tuttlingen an der roten Marke: Die Einführung einer Sperrstunde rückt näher

20 weitere Corona-Infektionen am Freitag, am Sonntag dürfte der 50er-Schwellenwert überschritten werden. Wird er in Stuttgart bestätigt, wird in Gaststätten eine Sperrstunde ab 23 Uhr festgesetzt.