Sechs Impfstraßen in der Kreissporthalle sind bereit. Ab 15. Januar sollen vor allem Ältere geimpft werden.

Auf sechs Impfstraßen sollen ab Dienstag, 15. Januar, in der Kreissporthalle Tuttlingen täglich in zwei Schichten bis zu 750 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft werden. Die räumliche und personelle Logistik für das größte Impfprojekt in der