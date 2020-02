Am Mittwochabend hat der Gemeinderat für Aldi und Rossmann gestimmt. Nur ein Tag später, am Donnerstag, gehen die Diskussionen im Herrnhuter Haus weiter.

Die Entscheidung des Gemeinderates am Mittwochabend war eindeutig: Mit zehn zu fünf Stimmen hat der Rat für die Ansiedlungspläne von Aldi und Rossmann am Ortsrand von Königsfeld votiert. Doppelt so viele Ja- wie Nein-Stimmen. Nur ein Tag später, am