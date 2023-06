Hüfingen vor 3 Stunden

„Stabiler Dröhner“ oder „starken Knaller“: Welcher Blitz hat den Stromausfall in Hüfingen ausgelöst?

Gegen 8 Uhr am Freitag hat ein Gewitter für knapp 30 Minuten die Stromversorgung in Hüfingen unterbrochen. Ein Blitzortungsdienst hat die dafür in Frage kommenden Blitzeinschläge dokumentiert.