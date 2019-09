Nicolas Batsching-Lemesle ist gelernter Käser. An drei Tagen die Woche schmeißt er den Kessel an und erschafft in Sumpfohren leckeren Käse. Besonders beliebt ist dort der Bergkäse. Wir haben uns angeschaut, wie der entsteht – von der Milch bis hin zum fertigen Produkt.

Nach einigen Stunden hält Nicolas Batsching-Lemesle ein fertig geformtes Käserad in den Händen. Jetzt beginnt die Hauptarbeit der Milchsäurebakterien, die den Käse reifen lassen.| Bild: Simon, Guy