Während für die Mehrzahl der Schüler und ihre Lehrer der Fernunterricht nach wenigen Wochen zur Alltagsroutine geworden ist, stehen die Ressourcen des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule (OHG/RS) nun in besonderer Weise den Absolventen von 2020 und 2021 zur Verfügung.

Komplexer Prüfungsablauf

Wie alle Jahre wieder haben Realschulabschluss und Abitur „Vorrang vor allen anderen Dienstgeschäften“, wie es in juristisch einklagbarem Deutsch heißt. Dennoch ist in diesem Jahr vieles völlig anders als je zuvor. Studiendirektor Heribert Streit organisiert in seinem letzten Schuljahr vor dem Ruhestand akribisch alle Details des komplexen Prüfungsablaufs beim Abitur.

Rechtlich muss alles wasserdicht sein

Seit Jahrzehnten fertigt er zahlreiche Zeit-, Raum- und Personalpläne an und überwacht die Einhaltung der jährlich modifizierten formalen Bestimmungen, damit sämtliche Prüfungsergebnisse auch justiziabel sind und für alle Absolventen ein Leben lang ihre Gültigkeit behalten.

Besondere Herausforderungen für die Schüler

In diesem Jahr sieht der erfahrene Pädagoge, der in vier Jahrzehnten Oberstufenschüler auf das Matheabitur vorbereitet hat, die besondere Herausforderung vor allem auf Schülerseite. „Durch die Verzögerung des gesamten Prüfungsablaufs werden die Nerven der jungen Menschen arg strapaziert, und wer empfindlich auf Stress reagiert, kann die verlängerte Vorbereitungszeit nicht so intensiv nutzen.“

Privilegien als Ausgleich für aktuelle Schwierigkeiten

Seiner Einschätzung nach profitieren die ihm anvertrauten Oberstufenschüler individuell unterschiedlich von den Privilegien, die dem Jahrgang vom Kultusministerium ermöglicht werden. Dazu gehört, neben der verlängerten Vorbereitungszeit und einer verminderten Anzahl der regulären Klausuren, auch die Auswahl zwischen zwei Abiturterminen.

Freie Entscheidung zwischen zwei Terminen

Bis zum 11. Mai können sich alle G8-Absolventen frei entscheiden, ob sie zu ihren schriftlichen Prüfungen vom 18. bis 28. Mai oder vom 16. bis 26. Juni antreten. Im Krankheitsfall steht noch einen dritter Prüfungszeitraum in der ersten Julihälfte zur Verfügung.

Soziales Miteinander auf eine harte Probe gestellt

Schulleiter Andreas Goldschmidt, der am Dienstag alle Zwölftklässler in der so genannten Vergatterung ausführlich über ihre Rechte und Pflichten aufklärte, sieht ebenfalls die Herausforderungen beim Abitur 2020 nicht nur im organisatorischen Bereich. Das gesamte soziale Miteinander bis hin zum Abiball sei in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt, die sicher eine gewisse Belastung darstelle. Wichtig sei es vor allem, bei gesundheitlichen oder psychischen Schwierigkeiten rechtzeitig mit der Schulleitung ein vertrauliches Gespräch zu führen, sodass individuelle Lösungen gefunden werden können.

Informationen zum Fernunterricht, zur Notbetreuung und zum Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes für die Abschlussjahrgänge im Internet: http://www.ohg-furtwangen.de