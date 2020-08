von Stefan Heimpel

An der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule gibt es die staatliche Berufsfachschule mit vier Zweigen. Statt in einer dualen Ausbildung mit Ausbildungsbetrieb und Berufsschule können hier die Schüler in einer Vollzeitschule einen Beruf erlernen. Sowohl die Theorie wie die Praxis wird an der Robert-Gerwig-Schule unterrichtet.

Gemeinsame Wurzel mit der Hochschule Furtwangen

Zur Auswahl stehen hier die Berufe als Feinwerkmechaniker, technische Produktdesigner, Systemelektroniker und Uhrmacher. Die Uhrmacherschule ist im übrigen die älteste Uhrmacherschule Deutschlands und die Keimzelle, aus der sich die Robert-Gerwig-Schule und die Hochschule Furtwangen im Lauf von mehr als 150 Jahren entwickelt haben.

Insgesamt 25 Absolventen

In diesen vier Ausbildungsberufen gab es in diesem Jahr wieder 25 Absolventen. Traditionell zeichnet hier der Freundeskreis der Robert-Gerwig-Schule die beste fachpraktische Leistung im Rahmen der Ausbildung mit einem Preis aus. Preisträger waren hier Konstantin Enzinger (Systemelektroniker), Mario Schrenk (Technischer Produktdesigner), Julian Petit (Uhrmacher), Christoph Hirt und Tim Straub (Feinwerkmechaniker).

Sonderpreis vom Rotary Club

Nico Wehrle vom Rotary Club Furtwangen-Triberg überreichte darüber hinaus einen Sonderpreis für den besten Berufsschulabschluss. Dieser Preis werde nun bereits zum sechsten Mal vergeben. Damit soll ganz gezielt auch die weitere berufliche Bildung der Preisträger unterstützt werden. Preisträger ist hier ebenfalls der Systemelektroniker Konstantin Enzinger. Die dreijährige staatliche Berufsfachschule absolviert haben: