von Stefan Heimpel

Auch in diesem Jahr lud die islamische Gemeinde in Furtwangen zum Fastenmonat Ramadan, der am Montag endete, zum täglichen Fastenbrechen.

Für vier Wochen sollen die Muslime streng fasten, also in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Dies bedeutet gerade in den Sommermonaten mit den langen Tagen für die Gläubigen eine große Herausforderung.

Nach einem langen Fastentag greift man gerne zu: Schlange stehen bei der Essensausgabe im Freien. | Bild: Stefan Heimpel

Allerdings verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr um rund zehn Tage, so dass in anderen Jahren dieses Fasten auch in den Wintermonaten mit kurzen Tagen und damit einer kürzeren Zeit des Fastens stattfindet. Etwa alle 36 Jahre wiederholt sich dieser Zyklus durch das Jahr hindurch.

Die inzwischen sogar erweiterte Furtwanger Moschee bietet dem türkischen Kulturverein damit zum fünften Mal die Möglichkeit, an jedem Abend des Ramadan ein gemeinsames Fastenbrechen zu veranstalten, das sonst in den Familien stattfand.

Alte Tradition wird gepflegt

So lud der Vorsitzende des Kulturvereins Ismail Dilek ins Gemeindezentrum ein. Denn es ist eine alte Tradition, während des Ramadan zu einem solchen Essen einzuladen. Ursprünglich ist es vor allem auch dafür gedacht, dass die Armen der Gemeinde etwas davon haben, also auch mit den anderen gemeinsam speisen können. Die Einladung zum Fastenbrechen gehört zu den im Koran vorgeschriebenen guten Taten.

Freude über Besuch von Nichtmuslimen

Allein schon deshalb freuen sich die Mitglieder, wenn auch andere Bürger, die nicht zur muslimischen Gemeinde gehören, am Abend den Weg in die Kirnerstraße finden. Auch Bürgermeister Josef Herdner ist dabei immer wieder ein gern gesehener Gast, so auch in diesem Jahr am letzten Tag des Fastenbrechens.

Bei Sonnenuntergang eröffnet Imam Ayhan Türe mit einer Sure in arabischer Sprache das Essen. | Bild: Stefan Heimpel

Auch in vielen anderen Orten in Deutschland wird das Fastenbrechen immer mehr in die Öffentlichkeit getragen, um diese Traditionen kennenzulernen und sich mit den Muslimen auszutauschen. Nur so könne man, so Ümit Serdar aus Vöhrenbach, Berührungsängste abbauen und mit Vorurteilen aufräumen.

Warten auf exakten Sonneruntergang

Dieses Essen findet erst statt, wenn die Sonne untergegangen ist. Der Furtwanger Imam Ayhan Türe beobachtet genau seine Uhr, bis exakt die Zeit des Sonnenuntergangs erreicht wird. Mit einem Gebet, einer gesungenen Sure aus dem Koran in arabischer Sprache, gibt er dann das Zeichen, dass das tägliche Fasten beendet ist.

200 bis 250 Teilnehmer jeden Abend

In Furtwangen kamen jeden Abend rund 200 Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen, an den Wochenenden sogar bis zu 250. Finanziert hat dies der türkische Kulturverein mit kräftiger Unterstützung von Spendern und Sponsoren. Rund 6000 Mahlzeiten wurden ausgegeben.

Furtwangen Schwäbischer Türke hat viel zu erzählen Das könnte Sie auch interessieren

Speziell dafür ist Ender Özcelik angereist, ein renommierter Koch aus der Türkei. Er bereitete jeden Tag die Speisen vor und zu. Dabei achtete er darauf, dass die Ernährung vielseitig ist, aber auch nicht zu schwer. Auch für die Vielfalt kann Ender Özcelik garantieren. Er könne problemlos 100 Tage lang ein Menü kochen, ohne jede Wiederholung.