Der Fernsehsender RTL II berichtet in der Sozialdoku „Armes Deutschland – stempeln oder abrackern“ über Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. Sie stehen immer wieder vor der Frage, ob sich Arbeit in Deutschland überhaupt lohnt, oder ob sie Hartz IV beziehen sollen.

Armutsfälle werden aus fachlicher Sicht eingeordnet

Professor Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen gehört zu einer Gruppe von Experten, die in der Sendung die Fälle aus fachlicher Sicht einordnen. Für Selke ist die Teilnahme an der Pilotsendung Teil öffentlicher Wissenschaft, also der Rückkopplung von Fachthemen an die Öffentlichkeit. „Armut ist noch immer ein relevantes gesellschaftliches Thema. Das Eis, auf dem wir alle stehen, ist dünner, als man denkt“, sagt Selke.

Wie sich Armut in Deutschland anfühlt

Die Fälle der Sozialdoku zeigen, wie Armut in Deutschland sich anfühlt, aber auch, wie man sich inmitten sozialer Kälte Menschlichkeit bewahren kann.

Stefan Selke hat an der Hochschule Furtwangen die Forschungsprofessur für transformative und öffentliche Wissenschaft. Der Soziologe beschäftigt sich unter anderem mit Armutsforschung und Tafeln. 2013 demonstrierte er zusammen mit Armutsbetroffenen vor dem Brandenburger Tor. Exponate dieser Aktion wurden 2018 im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausgestellt.

Selke ist Autor mehrerer Bücher und gefragter Experte bei Themen wie digitale Selbstvermessung, Big Data oder öffentliche Wissenschaft. Sein aktuelles Buch zum Thema: Der Geldverteiler vom Mirabellplatz. Eine soziale Utopie.

Sendetermin: Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, RTL II, „Armes Deutschland – stempeln oder abrackern“.