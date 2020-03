Am Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule werden Erfahrungen mit Unterrichtssoftware systematisch ausgewertet. Das Kollegium hat ein Konzept zur Umsetzung des Digitalisierungspaktes entwickelt. Am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen (OHG mit RS) fand kürzlich eine schulinterne Fortbildung zu den didaktischen Möglichkeiten moderner Unterrichtssoftware statt. Nach einem langen Schultag trafen sich für knapp drei Stunden rund ein Dutzend Lehrkräfte und stellten sich gegenseitig erprobte Unterrichtsmodelle vor.

Schüler am Zug

Im Zentrum standen digitale Endgeräte, die von Schülerinnen und Schülern selbstständig bedient werden können. Auch einzelne Lehrkräfte der Robert-Gerwig-Schule und der Werkrealschule nutzten dieses neuartige Angebot am OHG. Sebastian Eisele, Beauftragter der Schule für Computernetzwerk und digitale Technik, hat dazu im Halbstundentakt die jeweilige Software demonstriert, die im Anschluss diskutiert wurde, sodass alle Teilnehmer vielfältige Anregungen erhielten.

Gute Ausstattung

Das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule verfügt wie jede Schule über ein auf die Bildungsinhalte abgestimmtes Mediencurriculum und gehört schon seit Jahrzehnten zu den weiterführenden Schulen mit einer überdurchschnittlich guten Computerausstattung. Motor der Entwicklung waren seit den 80er Jahren engagierte und hoch qualifizierte Netzwerkbetreuer aus den Reihen des Kollegiums. Pionierarbeit leistete derzeit Waldemar Wohlfeil mit einem selbst programmierten Netzwerk und Server-System – eine Arbeit, die heutzutage an spezialisierte Unternehmen vergeben wird. Die derzeit drei Computerräume der Schule werden intensiv, vorwiegend zur Internetrecherche und zur Ausarbeitung von Texten und Präsentationen, genutzt. Die professionell anmutenden Ergebnisse, die hierbei erzielt werden können, stellen für die Schüler einen hohen Motivationsfaktor dar und dienen auch der Vorbereitung auf ähnliche Tätigkeiten in Studium und Beruf.

Große Lernfortschritte möglich

Zu diesem klassischen Einsatz des PC im Unterricht tritt in jüngster Zeit auch am OHG verstärkt die Verwendung mobiler Endgeräte im Klassenzimmer. Die Erweiterung der textorientierten Tastatur durch den grafikorientierten Touchscreen wird von der aktuellen Didaktik begrüßt: die größten Lernfortschritte werden demnach durch eine Mischung aus lehrerzentriertem Unterrichtsgespräch und schülerorientiertem kurzzeitigem Einsatz digitaler Medien erzielt. Grundlage dafür sind allerdings mindestens ein ständig verfügbarer Computer und ein Beamer in jedem Klassenzimmer, nach Möglichkeit ergänzt durch mobile Klassensätze von Tablets oder Notebooks. Insbesondere hierfür sollen die demnächst verfügbaren Mittel des bundesweiten Digitalpaktes am OHG zunächst verwendet werden.

Langfristige Strategie

Das Kollegium einigte sich dazu kürzlich auf eine langfristige Digitalisierungsstrategie, die auch bei den derzeitigen Baumaßnahmen berücksichtigt wird. Moderne Mediendidaktik hat zum Ziel, die vier Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts zu schulen: Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation.