Formel 1-Star Lewis Hamilton hat der Region am Dienstag einen Kurzbesuch abgestattet. Nach Informationen des SÜDKURIER landete er in Donaueschingen, um auf der Immendinger Daimler-Teststrecke ein Auto zu promoten

Fast unbemerkt landete am Dienstag auf dem Donaueschinger Flugplatz ein sehr „schneller“ Promi. Am Sonntag noch im Cockpit seines Formel 1-Renners in Barcelona – wo er übrigens gewinnen konnte – ging es per Privatjet am