Nach dem Corona-Ausbruch: So ist die Situation in der Donaueschinger Mediclin-Seniorenresidenz aktuell

Kurz vor der zweiten Corona-Impfung hat es in der Mediclin Seniorenresidenz einen Covid-19-Ausbruch gegeben. So läuft es in der Einrichtung derzeit.