Donaueschingen vor 1 Stunde

Enorme Hilfsbereitschaft: Wie in Donaueschingen für die Ukraine-Flüchtlinge gesammelt wird

Andy Merz sieht in den Abendnachrichten, was in der Ukraine passiert. Sofort entscheidet er sich zu helfen und startet einen Aufruf. Was dann folgt, damit hat der Donaueschinger nicht gerechnet.