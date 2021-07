Donaueschingen vor 3 Stunden

Die DLRG Baar feiert das 50-jährige Bestehen mit einer Fitnass-Tour

Am 25. Juli geht es im Parkschwimmbad auf einem 17 Meter langen Parcours auf dem Wasser sportlich zu. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Denn im abgelaufenen Jahr fand die Arbeit in der Ortsgruppe fast mehr am Computer als im Wasser statt.