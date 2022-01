Ob Parkschwimmbad, Schützenberg oder Neubaugebiet Weiherbrünnele – trotz Pandemie steht das Leben nicht still. Etliche Vorhaben kommen in diesem Jahr zur Umsetzung.

In den städtischen Haushalten macht sich die Corona-Krise mittlerweile bemerkbar. Dennoch planen die Gemeinden, wie die Infrastruktur weiter ausgebaut werden kann. Wichtige Projekte können nicht vernachlässigt werden. Und so tut sich auch in