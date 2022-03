Der Bräunlinger Hilfstransport ist zurück von der ukrainisch-polnischen Grenze. 37 Flüchtlinge werden von den Helfern versorgt. Warum es so wenige sind, erklärt Organisator Jürgen Braun.

Die Menschen in Bräunlingen und den Ortsteilen haben einen Hilfskonvoi ins ukrainisch-polnische Grenzgebiet geschickt. Am frühen Sonntagmorgen kamen die drei Busse jetzt zurück.So werden die Ukrainer in Sumpfohren empfangenNach 17-stündiger Fahrt