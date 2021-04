Bräunlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Die Auferstehungskirche soll ein Bräunlinger Vereinshaus werden: So sehen die Pläne der Stadtkapelle in Sachen Probelokal aus

Ein Bräunlinger Vereinshaus, mit der Stadtkapelle als Hauptnutzer: Ungefähr so sehen die Pläne aus, die aus der evangelischen Auferstehungskirche ein Haus der Musik werden lassen wollen. Ob das gelingen kann, das entscheidet auch der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung. Und so soll das aussehen.