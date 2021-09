Blumberg vor 3 Stunden

50 Prozent mehr pro Quadratmeter: Die Stadt Blumberg will die Baulandpreise anheben

Seit 2015 steigen die Baulandpreise in Deutschland ständig an. Waren es 2015 im Durchschnitt noch 116 Euro pro Quadratmeter, liegen sie inzwischen deutlich über 150 Euro. Nun will auch die Stadt Blumberg an der Preisschraube drehen. Der Gemeinderat berät am Donnerstagabend über das Thema.