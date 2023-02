44 Zünfte aus Nah und Fern beim Narren-Defilee in Bad Dürrheim: Tausende Zuschauer säumen die Umzugsstrecke.

Diese Fasnet war in Bad Dürrheim so besonders, man kann es kaum in Worte fassen. Sämtliche Bälle der ansässigen Vereine – Turnerbund, Urviecher und Narrenzunft – waren gelungen. Wobei das fast nicht den Erfolg widergibt, den jeder Verein