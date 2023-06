Positive Überraschung: Der Außenbereich im Badkap Albstadt kann jetzt doch öffnen. Und auch für das Naturbad in Tailfingen gibt es gute Nachrichten.

Überraschende Wende in Albstadt. Nachdem sowohl das Naturbad in Tailfingen als auch das Außenbecken im Badkap geschossen bleiben mussten, kommt jetzt die überraschende Wende. Das Tailfinger Naturbad öffnet am Freitag, 16. Juni, wieder das Becken. Es