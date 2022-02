Die gebürtige Walderin Simone Maier ist beim 243-Kilometer-Multisportrennen am „Längsten Tag“ in der Elite-Kategorie weiblich die Schnellste. Als erste Deutsche gelingt dies der 42-Jährigen zum dritten Mal.

Was für eine herausragende Sportlerin und was für eine körperliche Leistung! Die Profisportlerin, Triathletin und Multi-Sportlerin Simone Maier, die in Wald aufgewachsen ist, machte sich mit ihrem dritten Sieg in der Elite-Kategorie weiblich beim