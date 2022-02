Wald vor 7 Stunden

Schulgemeinschaft der Heimschule Kloster Wald sammelt für Kinderheim

Verwaltungsmitarbeiterin Sabrina Braun und die Zwölftklässlerin Luisa Schrenk haben eine Spendenaktion an der Heimschule Kloster Wald initiiert. Die Spenden sind für Kinderheim St. Nikolaus in Peciu Nou in Rumänien sowie weitere Einrichtungen in Rumänien und Ungarn über die Organisation „Orfanis“.