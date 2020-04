In Zeiten von Corona müssen auch die Kirchen der Seelsorgeeinheiten Wald-Ostrach leer bleiben. Pfarrer und Gemeindereferenten haben dennoch viel zu tun: Sie sind als Seelsorger verstärkt gefragt und planen besondere Gottesdienste.

Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass seit 16. März Gottesdienste, Ansammlungen und Veranstaltungen in Kirchen sowie weitere Zusammenkünfte in Kirchengemeinden nicht stattfinden können. Erst ab Anfang Mai sollen Religionsgemeinschaften in