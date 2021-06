In der Seelsorgeeinheit Wald Hohenzollern fanden auch am vergangenen Wochenende wieder Feiern der Heiligen Erstkommunion statt.

Die Kinder aus Wald durften am Sonntag zum ersten Mal zum Tisch des Herren gehen. Der Gottesdienst fand in der Kirche St. Bernhard in Wald statt. Gestaltet wurde der Gottesdienst für die Familien der Kommunionkinder unter Einhaltung der aktuellen