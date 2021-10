Stetten am kalten Markt vor 2 Stunden

Bundeswehr-Oberstarzt Michael Uhl in Stetten am kalten Markt verabschiedet

Im Heubergstadion wurde ein Wechsel beim Sanitätsunterstützungszentrum in Stetten am kalten Markt vollzogen. Oberstarzt Michael Uhl wurde in den Ruhestand verabschiedet und Flottenarzt Matthias Lucks übernimmt Kommando.