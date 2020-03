Einmal im Jahr veranstaltet der Schwäbische Skiverband ein „Sölden-Gedächtnisrennen“. Es erinnert an ein schreckliches Unglück im Jahr 2005, bei dem sechs Rennläufer des Bezirks West des Schwäbischen Skiverbandes in Sölden mit einer Seilbahn abstürzten und ums Leben kamen. Das Rennen ist vom Starterfeld her vergleichbar mit den Schwäbischen Schülermeisterschaften.

Vom Skiclub Stetten am kalten Markt waren diesmal Leni und Johannes Dreher sowie Moritz Unger in Damüls am Start. Der Riesentorlauf mit zwei Durchgängen fand am Sonntag auf der höchst anspruchsvollen Strecke am Uga-Lift statt. Nachdem der Stettener