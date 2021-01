Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Coronavirus: Weitere Corona-Fälle in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen

Am Freitag wurde bekannt, dass sich Bewohner in dre Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen mit dem Coronavirus infiziert haben. Inzwischen wurden alle 324 Geflüchtete getestet. Weitere Testergebnisse sind positiv ausgefallen