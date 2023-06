„Das Summerty-Festival rückt näher und verspricht auch in diesem Jahr ein

unvergessliches Erlebnis für alle Festival-Fans zu werden“, ist Sascha Steiger überzeugt. Der Pfullendorfer stemmt mit seiner Agentur S‘Zwei seit Jahren die Megaveranstaltung im Seepark Pfullendorf, die sich zur größten Party in Süddeutschlang entwickelt hat. In diesem Jahr findet das Festival vom 21. bis 22. Juli statt, und ist ein Muss für alle Party- und Festivalbegeisterten.

DJ‘s, Sänger, Bands und Party-Acts

Mia Julia ist auch in diesem Jahr wieder dabei. | Bild: ALTAY TUZ

Die zweitägige Party bietet ein hochkarätiges Line-up mit den besten Party-Schlager- und EDM-Acts, die es zu bieten gibt. Auf der Bühne werden einige der bekanntesten DJ´s, Künstler und Party-Acts der Party- und Festival-Szene zu sehen sein und für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen. Beim neuen Konzept für den Festival-Freitag erwartet alle Fans der elektronischen Musik ein revolutionäres Erlebnis, wenn das hochkarätige EDM-Line-up die Bühne rockt. Mit

den international bekannten DJ-Acts „Le Shuuk“ oder „Gestört aber Geil“ an den Reglern verspricht der Abend eine unvergessliche Reise durch mitreißende Beats und pulsierende Energie.

Line-Up beim Summerty-Festival 2023 Am Freitag, 21. Juli, sind „Gestört aber geil“, „Le Shuuk“, „Pazoo“, „Anstandslos & Durchgeknallt“, „Noisetime“, „2Elements“, „Mütze Katze“, „Louis Garcia“ und „Felix Harrer“ auf der Bühne und am Samstag, 22. Juli: Mia Julia, Oli. P, Lorenz Büffel, Isi Glück, Julian Sommer, Almklausi, Frenzy, Lucas, Cordalis, Nancy Franck, Manta Manni, David Dichter und Inki Nici

Star-DJ‘s und digitale Magie mit EDM

Die Kombination aus dem Stil der Star-DJs und der digitalen Magie des neuen EDM-Konzepts verspricht eine völlig neue Dimension des etablierten Festivals. EDM bedeutet übrigens Eletronic Dance Musik und verspricht Party-Stimmung pur.

Die Stimmung war super. | Bild: ALTAY TUZ

Im SÜDKURIER-Gespräch erklärt Veranstalter Steiger das neue Konzept, das auf die Zielgruppe der Partygänger ausgerichtet ist. Bislang habe man an den zwei Veranstaltungstagen eher bestimmte musikalische Milieus angesprochen, diese würden allerdings verschwinden und zur Zielgruppe verschmelzen, bei der „Party, Musik und Camping“ entscheidend für einen Festivalbesuch seien.

Zwei-Tages-Ticket kostet 72 Euro

Zusätzlich zum Musikprogramm wird es am 21. und 22. Juli auch verschiedene Attraktionen und Aktivitäten geben, die den Besuchern die Zeit zwischen den Acts versüßen werden. Das Festivalgelände wird mit zahlreichen Getränke-Ständen, Food-Trucks und Camping-Area ausgestattet sein, um den Besuchern ein rundum perfektes Erlebnis zu bieten.

Auch am Abend ließ die Feierlaune nicht nach. | Bild: Veranstalter

Ein weiteres Highlight des Summerty-Festivals ist nach Überzeugung von Sascha Steiger der unschlagbare Ticketpreis. Die Organisatoren haben es sich zum Ziel gesetzt, den Festivalbesuchern ein unvergessliches Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Für beide Tage kostet das Ticket 72 Euro und diese sind ab sofort erhältlich und können online erworben werden.

Camping-Ticket kostet extra 35 Euro

Ein Camping-Ticket kostet 35 Euro und ist immer und ausschließlich von Freitag bis Sonntag gültig. Das Ticket für den Zeltplatz gibt es nicht in Kombination mit einer Eintrittskarte und muss separat zum Kombi-Ticket bestellt werden. In den vergangenen Jahren hat sich das Event im Seepark zur größten Party in Süddeutschland entwickelt. Nach Angaben von Sascha Steiger hatte man im vergangenen Jahr am Freitag 3500 zahlende Besucher und am Samstag sogar 4500 Feiernde, wovon viele das Campingangebot beim Seepark nutzten.