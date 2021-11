Pfullendorf vor 5 Stunden

In Pfullendorf soll ein neues Pflegeheim gebaut werden: Was passiert aber mit dem Krankenhaus, wenn es wirklich schließt?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über die Planungen für das neue Pflegeheim in Pfullendorf gesprochen 2023 eröffnen soll. Es wird voraussichtlich elf Millionen Euro kosten. Was passiert aber mit dem Krankenhaus nebenan, wenn es tatsächlich schließt? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat.