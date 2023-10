Pfullendorf 25. Oktober 2023, 22:12 Uhr

Großfeuer in der Innenstadt von Pfullendorf

Bei einem Feuer in der Innenstadt am frühen Morgen ist ein Gebäude komplett ausgebrannt. Drei Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauern an. Mit Video.