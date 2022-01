Einen Brandbrief an Ministerien hat Dr. Jobst Florus geschrieben, der beklagt, dass speziell für impfwillige Schwangere nicht ausreichend Impfstoff vorhanden ist.

Die Impfkampagne hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen, wobei die meisten Impfungen in den Arztpraxen verabreicht werden. Aber auch der Einsatz der mobilen Impfteams zeigt Wirkung. Zuletzt erhielten in der Stadthalle Pfullendorf rund 400